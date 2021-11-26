Ağaoğlu: İş hayatında yaptığım hataların 10'da 1'ini Trabzonspor'da yapmadım

TRABZON (DHA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TSYD Trabzon Dergisi'ne verdiği röportajda, "İş hayatında yaptığım hataların 10'da 1'ini Trabzonspor'da yapmadım diyebilirim. Orada kendimiz bedelini ödüyoruz, burada hata bedelini camia ödüyor" dedi.

Ağaoğlu, TSYD Trabzon Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulundu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulüp adına verdikleri ekonomik mücadelenin yanı sıra hedeflerini ve şampiyonluk yolunu anlattı.

Ağaoğlu, röportajın son bölümünde, "Hocamız Abdullah Avcı da sık sık vurguluyor; başarı yakalanacaksa taraftar desteği çok önemli. Onların enerjisi, büyük takım olmanın en önemli özelliği. Taraftarın desteği ile biz o gün hem ekonomik hem sportif olarak bu sürecin üzerinden geldik. Şampiyonluğun hedeflediği noktada yönetimin, teknik heyetin, oyuncuların ortaya koyacağı performansın yanında taraftarın vereceği destek çok çok önemli. Trabzonspor zirveye tırmanmaya başladığı her zaman algılarla önü kesilmeye çalışılmıştır. İçerde ve dışarda camia bu tür algılara duyarlı, dirençli olmalı, bütün enerjisini takımı desteklemek yolunda kullanmalı" diyerek sözlerini tamamladı.