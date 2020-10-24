Türkiye Kamu-Sen'den "Kan Ver Afyon" kampanyasına destek
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Türkiye Kamu-Sen'den "Kan Ver Afyon" kampanyasına destek

24.10.2020 16:17 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:29

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Afyonkarahisar İl Temsilciliği, kentte başlatılan "Kan Ver Afyon" kampanyasına destek verdi.

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Afyonkarahisar İl Temsilciliği, kentte başlatılan "Kan Ver Afyon" kampanyasına destek verdi.

Sendikanın Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mehmet Demir, bağlı sendika başkanları ve üyeleri İnönü Caddesi'ndeki Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne ait otobüsün önünde kan bağışı kampanyası için bir araya geldi.

Demir, kan bağışından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından düzenlenen ve valilik, belediye başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ile Afyon Eğitim Vakfı'nın eş güdümünde gerçekleştirilen kampanyaya destek olmak istediklerini söyledi.

Demir, kan bağışının hem sağlık hem de kanın her zaman ihtiyaç olmasından önemli olduğunu belirterek, "Kan bağışı pandeminin de etkisiyle azaldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına Türkiye Kamu-Sen olarak destek vermek istedik. Biz de milli duygular içerisinde Kızılay'a kan bağışında bunmak için geldik. Katılım gösteren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Vatandaşlarımızı da kan bağışına davet ediyorum." ifadelerinin kullandı.

Konuşmaların ardından Demir ve sendika üyeleri kan bağışında bulundu.

Türkiye Kamu-Sen'den 'Kan Ver Afyon' kampanyasına destek
Türkiye Kamu-Sen'den 'Kan Ver Afyon' kampanyasına destek
Türkiye Kamu-Sen'den 'Kan Ver Afyon' kampanyasına destek
Türkiye Kamu-Sen'den 'Kan Ver Afyon' kampanyasına destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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