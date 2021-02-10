Afyonkarahisar'da kaçakçılıkla mücadele
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Afyonkarahisar'da kaçakçılıkla mücadele

10.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:07
Afyonkarahisar'da kaçakçılıkla mücadele

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde tespit edilen 4 şüphelinin kent merkezi, Ağrı ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerin, 8 gümrük kaçağı cep telefonu ile laptop ele geçirdiği operasyonda G.Y, S.Y, E.M. ile İ.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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