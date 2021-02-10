Afyonkarahisar'da kaçakçılıkla mücadele
10.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:07
Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde tespit edilen 4 şüphelinin kent merkezi, Ağrı ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerin, 8 gümrük kaçağı cep telefonu ile laptop ele geçirdiği operasyonda G.Y, S.Y, E.M. ile İ.Y. hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz