Afyonkarahisar'da duvara çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da duvara çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da duvara çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir ahırın duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir ahırın duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mehmet Tosun (26) idaresindeki 77 DP 060 plakalı kamyon, İmralı köyünün girişinde bulunan bir ahırın duvarına çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Tosun, 112 ekiplerince kaldırıldığı İscehisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Hande Erçel Ebru Gündeş
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da duvara çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 22:37:14. #1.16#

title