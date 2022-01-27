Afrin şehidinin maaşının bir kısmını bağışladığı dernekten İdlib'e yardım

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesinde sert geçen kış mevsiminde yaşam mücadelesi veren savaş mağduru ailelere yardım ulaştırdı. Afrin şehidi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın şehitlik maaşının yüzde 10'unun bağışlanmasını vasiyet ettiği dernek, her gün bölgede bin 200 aileye ekmek dağıtıyor.

Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği tarafından başlatılan "Aç Olana AŞ Ol" kampanyası kapsamında un, battaniye, kömür ve çizme yardımları İdlib'e ulaştırıldı. İdlib kırsalındaki kamplarda kalan ihtiyaç sahiplerine toplanan yardımlar dağıtılırken, götürülen unlardan ekmek yapılarak ailelere dağıtılıyor. Her gün bölgedeki fabrikalarda yapılan ekmekler, bin 200 aileye dağıtılıyor.

Dernek Başkanı Zehra Söylemez, bağışçıların destekleriyle bir tır dolusu un götürdüklerini, her gün bin 200 aileye ekmek yapıp dağıttıklarını söyledi. Başlattıkları yardım kampanyasının 31 Ocak'a kadar devam edeceğini belirten Söylemez, İdlib'teki insanların çok zor durumda olduğunu dile getirdi.

Afrin şehidi şehitlik maaşının bir kısmını bağışlamıştı

7 Şubat 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyeti ortaya çıkmıştı. Akpınar, şehit olmadan önce 10 Ocak'ta ailesine iletilmek üzere bir arkadaşına gönderdiği mesajda, "Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a (eşi) söyleyin üzülmesinler kesinlikle. Hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir, üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da, Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin" diye yazmıştı. Şehit Akpınar'ın adına şehitlik maaşının yüzde 10'unun bağışlanmasını vasiyet ettiği hayırsever Zehra Söylemez, Akpınar adına daha önce Etiyopya'da su kuyusu ve mescit yaptırmıştı. - İDLİB