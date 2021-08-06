Afganistan uyruklu 6 göçmen sınır dışı edildi
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Afganistan uyruklu 6 göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 6 göçmen sınır dışı edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'e kaçak yollarla gelen Afganistan uyruklu 6 kişi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak, sınır dışı edildi.

Nevşehir'e kaçak yollarla gelen Afganistan uyruklu 6 kişi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak, sınır dışı edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 6 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen Afganistan uyruklu 6 kişi sınır dışı edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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