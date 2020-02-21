Afganistan'da terör örgütü DEAŞ üyesi 19 kişi öldürüldü
Afganistan'ın Kapisa ve Kunar vilayetlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi öldürüldü.
Afganistan'ın Kapisa ve Kunar vilayetlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi öldürüldü.
Afganistan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Afgan güvenlik görevlilerinin Kapisa ve Kunar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon düzenlediği bildirildi.
Operasyonda, 19 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, çalışmaların devam edeceği kaydedildi.