Afganistan'da terör örgütü DEAŞ üyesi 19 kişi öldürüldü
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Afganistan'da terör örgütü DEAŞ üyesi 19 kişi öldürüldü

Afganistan'ın Kapisa ve Kunar vilayetlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi öldürüldü.

21.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:50
Afganistan'da terör örgütü DEAŞ üyesi 19 kişi öldürüldü

'ın Kapisa ve Kunar vilayetlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi öldürüldü.

Afganistan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Afgan güvenlik görevlilerinin Kapisa ve Kunar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon düzenlediği bildirildi.

Operasyonda, 19 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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