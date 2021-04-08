Afganistan'da Taliban saldırısında 1 polis öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pagman ilçesinde polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pagman ilçesinde polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, militanların Pagman'ın Kubaki bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, bir polisin de yaralandığını ifade eden Faramarz, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

ABD'nin Taliban ile anlaşması ve Afganlar arası barış görüşmeleri

ABD, 29 Şubat 2020'de Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı.

Afganistan'da asker bulunduran müttefiklerine danışmadan hareket eden ABD, Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü verdi.

Taliban'ın yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etmesine karşın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemler anlaşma dışında kaldı. Taliban ve Afgan yönetimi karşılıklı olarak binlerce kişiyi serbest bıraktı.

Taraflar nihai anlaşmanın müzakeresi için ocakta usul ve yöntemde anlaştı ancak 22 Şubat'ta başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, Taliban'dan öncelikle kapsamlı ateşkes uygulamasını istiyor ve geçiş hükümeti talebini reddediyor.

Taliban, terör örgütleri listelerinden çıkabilmek için ABD'nin taahhüdünü yerine getirmesini de istiyor.

ABD son olarak 8 Mart'ta 90 gün zarfında şiddetin azaltılması ve taraflar arasında geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulundu.

Afgan taraflar ile ABD'nin teklifiyle görüşmelerin nisanda Türkiye'de devam etmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat