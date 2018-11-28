Afganistan'da Eski İstihbarat Başkanının Evine Saldırı

Eski Afganistan İstihbarat Başkanı Amrullah Saleh'in başkent Kabil'deki evine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Afganistan'ın diğer eski İstihbarat Başkanı Rahmatullah Nabil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu akşam kendisinin de Saleh'in evinde misafir olduğunu, sohbet sırasında 3 kişinin eve silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda kimsenin zarar görmediği ifade eden Nabil, saldırganların, Amrullah Saleh'in korumaları tarafından püskürtüldüğünü ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.