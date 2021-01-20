Afganistan'da bombalı saldırıda 6 polis yaralandı
20.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:08
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis yaralandı.
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis yaralandı.
Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizade, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın İncil ilçesine bağlı Pul Malan bölgesindeki polis karakolu yakınına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Herat Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Rafik Şirzey, saldırıda 6 polisin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat