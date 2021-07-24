Afgan aileler: "Çocuklarımız eğitim alsın diye Türkiye'ye kaçtık"

BBC Türkçe, Van'ın İpekyolu ilçesinde düzensiz göçmen olarak Afganistan'dan gelen iki çocuklu aileyle karşılaştı.

Afganistan'dan gelen göçmenlerin, yasa dışı yollarla İran sınırından Türkiye'ye geçiş çabaları devam ediyor.

Göçmenlerin büyük bir bölümünü genç erkekler oluşturuyor.

BBC Türkçe, Van'ın İpekyolu ilçesinde, şehir merkezine uzak olmayan bir noktada, düzensiz göçmen olarak Afganistan'dan gelen iki çocuklu aileyle karşılaştı.

Aile üyeleri, ülkelerinden ayrılmalarının en büyük nedeninin yaşadıkları Kunduz ve Feryab kentlerindeki savaş olduğunu, çocuklarına iyi, güvenli ve eğitim alabilecekleri bir gelecek kurmak istediklerini söylüyor.

Haber-video: Mahmut Hamsici, Arif Aslan