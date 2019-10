Adnan Oktar organize suç örgütü davası

24.10.2019 18:58

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılaması sürüyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, ablası Esin Daban ve eşi Meltem Daban ile birlikte tutuklu yargılanan sanık Mehmet Ender Daban'ın savunması alındı.

"Örgüt üyeliği", "cinsel istismar" ve yaşı küçük kızlara karşı "basit cinsel saldırı" suçlarından hakkında dava açılan sanık Daban, örgüt değil arkadaş grubu olduklarını öne sürdü.

Daban, üzerine kayıtlı silahın ruhsatını can güvenliğini gerekçe göstererek Giresun Valiliğinden aldığını söyleyince, Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, "Sizin ruhsat başvurunuzda can güvenliğinizle ilgili bir hususa rastlanmamış. Nasıl ruhsat aldınız?" diye sordu. Sanık, "Canlı yayınlara çıkmam nedeniyle can güvenliğimin tehlikede olduğunu beyan ettim. Ben müracaat ettim sadece. Öyle uygun görmüşler" yanıtını verdi.

Örgüt için cezalandırma ve ödüllendirme amaçlı kullanılan "turnike" adlı sisteme katıldığı, iddianameye göre bir müştekiye bu sistemi anlattığı ileri sürülen Daban, "Turnike diye bir şey olmadığı için böyle bir hususu kimseye anlatmadım. Bu şekilde ifade verenler bizim ilmi ve dini faaliyetlerimizin tamamını kız bulmak için yaptığımızı söylüyor. Bu tamamen mantıksız. Sadece bizimle irtibata geçen insanlara doğruyu, güzeli ve Kur'an ahlakını anlatıyorduk. Adnan Bey 40 yıldır bu çalışmaları yapıyor, ama görüyorsunuz biz 150-200 kişiyiz." dedi.

Sanığa, öz ablası olan ve bir süre örgütte kaldıktan sonra ayrıldığı belirtilen tanık A.C.'nin, "11 Temmuz'da kardes¸lerimin tutuklanmasından sonra kendilerine ulas¸abilmek için nüfus müdürlügˆünden edindigˆim vukuatlı nüfus kayıt örnegˆinde erkek kardes¸im Ender'in 21.11.2008 tarihinde evlenmis¸ oldugˆunu gördüm. Bu evlilikten ne benim ne de ailemden herhangi birinin haberi olmadı. Örgütün her s¸eyi gibi, bu evlilikler de sadece tedbirler üzerine kurulu göstermelik ve örgütsel amaç dogˆrultusunda oldugˆunun bir ispatı niteligˆindedir." ifadesine ilişkin diyecekleri soruldu.

Daban, ablası A.C.'nin kendisinden 11 yaş büyük olduğunu, kendisini "grup" olarak ifade ettiği örgütle tanıştırdığını ve bir süre sonra örgütten ayrıldığını belirterek, "Ablam benim evlendiğimi biliyordu. Kız istemeye falan gitmedik, düğün de yapmadık. Zaten Meltem ile tanışıyorduk. Nikahımıza diğer ablam Esin Daban katıldı. Arkadaşlarım da yanımdaydı. Ailevi sebeplerden büyük ablam A.C.'ye nikahı haber vermedim. Ayırca biz Meltem ile 10 yıl evli kaldıktan sonra boşandık. Biz evlendiğimizde 56-57 ay Meltem ile aynı evde birlikte yaşadık. Sonra beraber yapamayacağımızı anladık, ayrı yaşamaya başladık, sonra da ayrıldık. İşlerimizin yoğunluğundan kağıt üzerinde kalan evliliğimizi noktalayamadık. Ablamın bütün beyanları yalandır." karşılığını verdi.

Hakkında bütün cinsel suçlamaları reddettiğini belirten Daban, bu suçlamalarda bulunan müşteki ve mağdurların, bir süre içlerinde kaldıktan sonra gruplarından ayrılan kişilerin baskılarıyla yalan beyanlarda bulunduğunu öne sürdü. Daban, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma kapsamında ifade verenlerin ise cezaevi koşulları ve ağır cezalar alacakları tehditleriyle bu yolu seçtiklerini savundu.

Daban, müşteki ifadelerin kopyala yapıştır yöntemiyle kurgulandığını iddia ederek, "Emniyette ifade alınırken kameraya çekilir. Ben bu kamera görüntülerinin burada izlenmesini ve bilirkişi tarafından incelenmesini istiyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı Perk, savunmasına alkol kullanmadığını beyan eden sanık Daban'a, "Sizinle sanık Bora Yıldız arasında geçen bir görüşme kaydı var. Bora Yıldız burada 2 gün savunma yaptı. 'Biz Allah için, din için çalışmalar yaptık' dedi. Bu görüşme kaydında, Yıldız size 'Gelirken bana cin alır mısın? Ücretini veririm' diyor. Bu normal mi?" sorusunu yöneltti.

Daban, "Bizim irtibatlı olduğumuz kızların çoğu zaten Avrupai, barlara giden kızlar. Biz bu konuda tecrübeliyiz. Mesela kızla eve gidiyoruz, kız yolda içki alalım diyor. Biz de ya şimdi yolda durmayalım, bilmem kim eve gelirken alır diyoruz. Almak istemiyoruz, ama şimdi kızla aramızda kavga çıkmasın, 'Nasıl sen içmiyor musun?' Falan diye tartışmayalım diye almam demiyoruz. Bu tapede de Bora dediğim gibi yapıyor, gelirken cin almamı istiyor, ücretli veririm diyor, çünkü evdeler ve kız yanında. Sonra ben eve gidiyorum, bulamadım falan diyorum. Böylece kız da arkadaşı olan kişiye 'Neden almadın' falan diyemiyor. Bu bizim alma değil almama konuşmamızdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Perk, tapelerde sık sık geçen ve turnikeye sokulmak istenen kızlar için kullanıldığı değerlendirilen "yemek yemek" hususuna ilişkin bir görüşme kaydını kaydını hatırlatarak, "Bakıyorum hiçbiriniz kilolu değilsiniz. Hep yemek yiyorsunuz. Bir de yemek muhabbeti geçince konuşmanın karşısındaki kişi neden gülüyor?" diye sordu. Bunun üzerine sanık Daban, "Yemek geçen şey yemektir. Karşıdakinin gülmesinin sebebi 'Sana ellerimle yedireceğim' diyorum hoşuna gidiyor. İddianamede turnike olarak değerlendirilmiş. Yemekler için kredi kartı dökümlerini bile çıkarttırdık." yanıtını verdi.

Bir müşteki avukatı, savunmasını tamamlayan ve çapraz sorgusuna geçilen sanık Daban'a, "Savunmanızda whatsapp yazışmalarının incelenmesini istediğinizi söylediniz. Ancak emniyet tutanaklarına baktığımızda cep telefonunuzun şifresini vermekten imtina etmişsiniz. Mahkemeye telefon şifrenizi vermek ister misiniz? Neden şifrenizi vermediniz?" sorusunu yöneltti.

Daban, emniyetteyken anayasal hakkını kullanıp, el konulan telefonunun şifresini vermediğini savunarak, "Mahkemeye şifremi verme hususunu avukatımla konuştuktan sonra değerlendireceğim." diye yanıtladı.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

Kaynak: AA