Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: "Pozitif vaka sayısı önlemlere rağmen artmaya devam etmektedir"
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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: "Pozitif vaka sayısı önlemlere rağmen artmaya devam etmektedir"

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: "Pozitif vaka sayısı önlemlere rağmen artmaya devam etmektedir" Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman'da pozitif vaka sayılarında ilk defa önemli oranda artış olduğunu söyleyerek, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 107 yatan hasta, 13 yoğun bakım ve 12 entübe...

14.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:29

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: "Pozitif vaka sayısı önlemlere rağmen artmaya devam etmektedir"

ADIYAMAN - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman'da pozitif vaka sayılarında ilk defa önemli oranda artış olduğunu söyleyerek, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 107 yatan hasta, 13 yoğun bakım ve 12 entübe hasta sayısına ulaşıldığını belirtti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, alınan önlemlere rağmen vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu vurgulayarak vatandaşlara tedbirli olma konusunda uyarılarda bulundu. Vali Çuhadar, "Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Korona Virüs (Covid-19) salgınına karşı devletimizce alınan tedbirler sonucunda ilimiz ve ülkemizde çok önemli kazanımlar elde edilmiş ve günlük hayatta kademeli olarak normalleşme sürecine geçilmiştir. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen ilimizde bulunan vatandaşlarımız rehavete kapılmış ve pozitif vaka sayısında ilk defa önemli oranda artış meydana gelmiş ve önlemlere rağmen artmaya da devam etmektedir. Aldığımız bütün karar ve tedbirlere rağmen salgının başladığı ilk günden bu yana ilimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi servisinde ilk defa 107 yatan hasta, 13 yoğun bakım ve 12 entübe hasta sayısına ulaşılmıştır. Bu sayıları paylaşmamızın sebebi vatandaşlarımızda panik ve endişe oluşturmak değil, ilimizde riskin halen çok yüksek olduğunu hatırlatmak ve halkımızın dikkatini çekecek farkındalığı oluşturmaktadır. İlimizde görülen vakaların çok büyük bir kısmı düğün, nişan, taziye, eş dost ve akraba ziyaretleri ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklanmaktadır. Rakamların her gün yükselişe geçtiği ilimizde lütfen sevdiklerinizin ve toplumun sağlığı için maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyalım. Yeni acıların yaşanmaması için taziyelerin kesinlikle yapmayalım, düğünlerin de acıya dönüşmemesi için alınan kararlara harfiyen uyulmasına özen gösterelim. Yapılan tüm uyarılara rağmen bu durumun sürmesi ve vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve ilimiz genelindeki vaka sayısındaki artışı kontrol altına almak amacıyla Valiliğimizce ek tedbirlerin alınması kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: 'Pozitif vaka sayısı önlemlere rağmen artmaya devam etmektedir'

Kaynak: İHA

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