Adıyaman'da kısıtlamadan sonra az sayıda kişi sokağa çıktı
ADIYAMAN'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından az sayıda kişi sokağa çıktı.
27.05.2020 00:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 00:55
ADIYAMAN'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından az sayıda kişi sokağa çıktı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Adıyaman'da az sayıda vatandaş dışarı çıktı. Yasağın sona ermesiyle dışarı çıkan vatandaşlar araçları ile tur atarken, bir çok kişi de yürüyüş yaptı.
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Kaynak: DHA