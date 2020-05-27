Adıyaman'da kısıtlamadan sonra az sayıda kişi sokağa çıktı ADIYAMAN'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından az sayıda kişi sokağa çıktı.

ADIYAMAN'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından az sayıda kişi sokağa çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Adıyaman'da az sayıda vatandaş dışarı çıktı. Yasağın sona ermesiyle dışarı çıkan vatandaşlar araçları ile tur atarken, bir çok kişi de yürüyüş yaptı.

Kaynak: DHA