Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

03.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:09
Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adıyaman'da, FetullahçıTerör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öğrenilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Adıyaman'da, FetullahçıTerör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öğrenilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öğrenilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu belirlenen A.E. yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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