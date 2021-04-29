Adanaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Adanaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Adanaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda RH Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda RH Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Yereşen Tesislerinde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale yapan Adanasporlu futbolcular antrenmanı yarım sahada gerçekleştirilen oyunlarla noktaladı.

Adanaspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA

Adanaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Adanaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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