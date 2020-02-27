Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.
27.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:52
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday kepeği
|Kg
|1,05
|1,09
|Mandarin (Satsuma)
|Kg
|0,60
|4,45
| Limon (Enterdonat)
|Kg
|1,05
|5,99
|Portakal (Washington)
|Kg
|0,68
|3,42
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,30
|9,40
Kaynak: AA