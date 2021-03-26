Adana OSB'de üniversite-sanayi işbirliği gelişiyor
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Adana OSB'de üniversite-sanayi işbirliği gelişiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Adana OSB'de üniversite-sanayi işbirliği gelişiyor

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek, üniversitelerin bilgi birikimine uygulama alanı sağlıyor.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek, üniversitelerin bilgi birikimine uygulama alanı sağlıyor. Kendisi de bir sanayici olan ve tüm üyeleri sanayicilerden oluşan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, "Sanayicinin dilinden anlayan yönetim anlayışı ve yenilikçi hizmetlerle" bölgede faaliyet gösteren firmaların memnuniyetini en üst seviyede tutmaya özen gösterdiklerini bildirdi.

Sütcü, 562 parselin yer aldığı, 450 işletmenin faaliyette bulunduğunu bölgedeki firmalara kesintisiz ve ve sürdürülebilir üretim imkanları sunmakla yetinmediklerini belirterek, "Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde geliştirilen projelerle, sanayicimize daha fazla faydalı olma çabasındayız" dedi.

Üniversite sanayi iş birliği

Bekir Sütcü, bilgi birikimini üretime dönüştürebilmenin en önemli yollarından biri olarak gördükleri üniversite- sanayi iş birliğine büyük önem verdiklerini, bu kapsamda, üniversitelerde yapılan çalışmalarla elde edilen teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesine katkı sunduklarını belirterek, "Bunun için sadece Adana değil bölgemizdeki birçok üniversite ile iş birliği protokolleri imzaladık" diye konuştu.

Sütcü, kamu kurum ve kuruluşlarının AOSB'de faaliyet gösteren sanayicilere tek çatı altında hizmet vermesi amacıyla oluşturulan Kamu Kampüsünde, iş birliği yapılan üniversiteler için de yer tahsisi yaptıklarını bildirdi.

Kamu Kampüsü'nde ayrıca, Proje Destek Ofisi'nin faaliyet gösterdiğini belirten Sütcü, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen koordinatörlüğünde, 2019 yılının Ekim ayında faaliyete geçen bu ofisin sanayicilere birçok konuda öncülük ettiğini belirtti.

Başkan Sütcü, AOSB Proje Destek Ofisi'nin önem verdiği en önemli konulardan birinin Ar-Ge çalışmaları ve üniversite-sanayi iş birliği olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu iş birliği kapsamında firmalarımızın Ar-Ge kültürünü genişletmek ve sorun yaşadıkları noktalarda üniversite gücünü kullanarak sanayicilerimize destek sağlanmaktadır. Proje Destek Ofisi'miz 2020 yılında 9 Ar-Ge çalışmasına imza atmıştır. Bu çalışmalarda önem verilen nokta ise her projede akademik katkıları gözetlemek ve mühendislik ürünleri üzerinde çalışmalar yürüterek katma değeri yüksek ürünleri Adana sanayisine kazandırmak olmuştur."

Başkan Sütcü, Proje Destek Ofisi'nce, bugüne kadar sanayicilere 20 milyon TL'lik kamusal kaynak sağlandığını, bunun yanı sıra 258 firmanın KOSGEB Firma kayıtlarının yenilendiğini, 120 KOSGEB Desteği sağlandığını, firma öğretim üyesi eşleştirmesinin 70'i bulduğunu ve 29 marka tescili yapıldığını bildirdi.

Sütcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yürütülen "Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi" (TEVMOT) Projesi'nde 7 pilot OSB'den biri olarak seçilen Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nden, 15 firma proje kapsamında desteklenmesi için tüm çalışmaların yine Proje Destek Ofisi tarafından sürdürüldüğünü kaydetti.

Kümelenme çalışmaları

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü, Proje Destek Ofisi'nin sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik birçok yenilikçi çalışma yürüttüğünü, bir taraftan ulusal ve uluslararası kaynakları sanayicilere aktarma çabasında olurken, diğer taraftan da ekosistemi güçlendirebilecek sektörel kümelenme çalışmaları başlattığını bildirdi.

Bölge içi ya da bölge dışı ayrımı yapmadan Adana'daki tüm firmaları tek havuzda birleştirebilecek, ortak akılla bir model tasarlayarak kümelenmeye başladıklarını anlatan Sütcü, şöyle devam etti:

"Önce Medikal Kümelenmeyi harekete geçirdik. Buradaki modelimiz de üniversite ile birlikte hareket etmek üzerine kuruldu. Medikal Küme örneğinden hareketle örnek vermek gerekirse ilk başvurduğumuz uluslararası kaynak KOSGEB Koordinatörlüğünde Cosme Programı oldu. Bu kapsamda Avrupa'daki 4 ülkenin kümeleri ile iş birliği kuruldu. Tarım Kümelenmesi kuruldu ancak, henüz tam olarak faaliyete geçmedi. Bunun ardından Elektromekanik Kümelenme oluşturuldu. Bunların sayısını artırma çabasında olacağız."

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü, Bölge Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen OSEO (Organized Saerch Engine Optimization)" projesi ile de bölgedeki firmaları hedef pazarlarda tanıtmayı dijital platformda tanıtmaya başladıklarını sözlerine ekledi. - ADANA

Adana OSB'de üniversite-sanayi işbirliği gelişiyor
Adana OSB'de üniversite-sanayi işbirliği gelişiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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