Adana OSB'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemler, Adana Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) de titizlikle uygulanıyor.

Hijyen kurallarına dikkat edilerek salgının işletmelere yayılmasını önlemek amacıyla sıkı tedbirlerin alındığı AOSB'de tüm tedbirlere ve hijyen kurallarına en üst seviyede uyuluyor.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Vali Mahmut Demirtaş, Türkiye'nin ve Adana'nın ekonomik hedeflerine ulaşması yolunda bu süreçte de tüm sorumluluklarını devlet tarafından belirtilen hususlara dikkat ederek yerine getiren, işçisinin sağlığını gözeterek üretim faaliyetlerini sürdüren AOSB temsilcilerine ve tüm iş adamlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA