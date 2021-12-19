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Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Spor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Aralık Salı günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Aralık Salı günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Aytemiz Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular takımdan ayrı yenilenme, diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı.

Öte yandan Başkan Murat Sancak, tesislere gelerek futbolcuları Aytemiz Alanyaspor maçında gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

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AA / Bekir Ömer Fansa - Spor Haberleri

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