Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası

09.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:30
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.D. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ikametinde sentetik uyuşturucu satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığını belirterek, M.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.D, savunmasında, kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen M.D, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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