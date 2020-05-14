Adana'da polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili davanın sanığına 9 yıl hapis Adana'da polis memurunun mahallede motosikletle evrak dağıtımı yaptığı sırada tabancayla vurularak şehit edilmesi olayını yönlendirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da polis memurunun mahallede motosikletle evrak dağıtımı yaptığı sırada tabancayla vurularak şehit edilmesi olayını yönlendirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hatice K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Mahkemede sanığın avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada bir önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçlamalar yönünden cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Hatice K, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben olay tarihinde üniversite öğrencisiydim. Esas hakkındaki mütalaayı kabul etmiyorum. PKK terör örgütü üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Hatice K'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde 20 Mayıs 2016'da Dağlıoğlu Polis Merkezi'nde görevli Yılmaz Bozkurt (45), mahallede motosikletle evrak dağıttığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Saldırının ardından Terörle Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri ekipleri eylemi organize ettiği ileri sürülen Hatice K'yi kaçarken yakalamıştı.

Zanlı Hatice K, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bozkurt'un şehit edilmesiyle ilgili, biri firari 4 sanık hakkında ise ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle aynı mahkemede dava açılmıştı.

Kaynak: AA