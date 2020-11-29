Adana'da 'korona' pikniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da 'korona' pikniği

29.11.2020 16:42 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:46
Adana'da 'korona' pikniği

Adana'da vatandaşlar hafta sonunda kısıtlamanın sona erdiği saatten itibaren piknik alanlarına akın etti.

Adana'da vatandaşlar hafta sonunda kısıtlamanın sona erdiği saatten itibaren piknik alanlarına akın etti.

Korona virüs vakalarının arttığı Adana'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kısıtlamanın kaldırıldığı saat 10.00'dan sonra soluğu piknik alanlarında aldı. İnsan yoğunluğu nedeniyle bulvarda uzun araç trafiği oluştu.

Vatandaşlar, çocukları ve yakınlarıyla birlikte korona tehdidine aldırmadan Seyhan Baraj Gölü çevresinde akşam saatlerine kadar mangal ve piknik keyfi yaptı. - ADANA

Bunlar da ilginizi çekebilir

RTÜK, Türk ordusuyla ilgili tepki çeken sözlerin kullanıldığı yayın için inceleme başlattı
RTÜK, Türk ordusuyla ilgili tepki çeken sözlerin kullanıldığı yayın için inceleme başlattı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı
Adana'da 'korona' pikniği
Adana'da 'korona' pikniği
Adana'da 'korona' pikniği
Adana'da 'korona' pikniği
Adana'da 'korona' pikniği
Adana'da 'korona' pikniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Korona yasağını delen vatandaştan şaşırtan savunma: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok
Korona yasağını delen vatandaştan şaşırtan savunma: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok
Piknik ve eğlence tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Piknik ve eğlence tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Piknik ve eğlence tesisinin restoran bölümünde yangın
Piknik ve eğlence tesisinin restoran bölümünde yangın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beyonce Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Orhun Ene Okan Buruk Abdullah Avcı Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da 'korona' pikniği - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 16:48:25. #1.14#
title