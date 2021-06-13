Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana'da polis Helenistik döneme ait tarihi eser niteliğinde 239 sikke ve obje, metal arama dedektörü ve aparatları, gümrük kaçağı 2 bin 800 litre akaryakıt, 75 bin makaron, 50 kilogram nargile tütünü, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA - Adana'da polis Helenistik döneme ait tarihi eser niteliğinde 239 sikke ve obje, metal arama dedektörü ve aparatları, gümrük kaçağı 2 bin 800 litre akaryakıt, 75 bin makaron, 50 kilogram nargile tütünü, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polis baskınlarda, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, Helenistik döneme ait tarihi eser niteliğinde 239 sikke ve obje, metal arama dedektörü ve aparatları, gümrük kaçağı 2 bin 800 litre akaryakıt, 75 bin makaron, 50 kilogram nargile tütünü, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca polis kontrol noktalarında durdurulan yolcu otobüslerinde yapılan aramalarda ise 73 kaçak cep telefonu ile 2 bin 290 paket sigara ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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