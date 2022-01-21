Hırsızlık şüphelisi çevredekiler tarafından yakalandı - Haberler
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Hırsızlık şüphelisi çevredekiler tarafından yakalandı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da tır dorsesinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, çevrede bulunanlar tarafından yakalandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da tır dorsesinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, çevrede bulunanlar tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde boş araziye bırakılmış dorseden hırsızlık yapmaya çalışan şüphelilerin olduğunu görenler müdahale etti.

Vatandaşlar, 3 şüpheliden birini yakalayıp durumu polise bildirdi, diğerleri ise kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmada, şüphelilerin dorsede bulunan demirleri çalmaya çalıştığını tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, polis merkezine götürüldü.

Polis, diğer 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelisi çevredekiler tarafından yakalandı

Hırsızlık şüphelisi çevredekiler tarafından yakalandı

Hırsızlık şüphelisi çevredekiler tarafından yakalandı

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Haber

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