Hırsızlık şüphelisi çevredekiler tarafından yakalandı

Adana'da tır dorsesinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, çevrede bulunanlar tarafından yakalandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da tır dorsesinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, çevrede bulunanlar tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde boş araziye bırakılmış dorseden hırsızlık yapmaya çalışan şüphelilerin olduğunu görenler müdahale etti.

Vatandaşlar, 3 şüpheliden birini yakalayıp durumu polise bildirdi, diğerleri ise kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmada, şüphelilerin dorsede bulunan demirleri çalmaya çalıştığını tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, polis merkezine götürüldü.

Polis, diğer 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.