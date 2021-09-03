Adana'da eğitim aldığı gençlik merkezine 5 yıl sonra öğretmen oldu
Adana'nın Feke ilçesinde bir öğretmen, eğitim aldığı gençlik merkezinde göreve başladı.
Adana'nın Feke ilçesinde bir öğretmen, eğitim aldığı gençlik merkezinde göreve başladı.
Bayburt Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliğini kazanan Oğuzhan İşler, bölümünü dereceyle bitirerek geçen dönem mezun oldu.
Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, İşler'i 5 yıl önce eğitim aldığı Feke Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi'nde işe aldı.
İşler, eğitim aldığı gençlik merkezinde 5 yıl sonra öğretmen olarak göreve başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın