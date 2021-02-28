Adana'da düzenlenen Kış Engel Atlama Yarışları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da düzenlenen Kış Engel Atlama Yarışları tamamlandı

28.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:16
Adana'da düzenlenen Kış Engel Atlama Yarışları tamamlandı

Binicilikte Adana'da düzenlenen Kış Engel Atlama Yarışları sona erdi.

Binicilikte Adana'da düzenlenen Kış Engel Atlama Yarışları sona erdi.

Adana Atlı Spor Kulübü Tesisleri'nde 20-21 Şubat'ta başlayan ve hafta içi ara verilen yarışlarda, Adana, Ankara, Mersin, Antalya, Samsun ve Gaziantep'ten 55 binici, yıldızlar, gençler, genç yetişkin ve yetişkin kategorilerinde mücadele etti.

Organizasyon, bugün yapılan yarışlarla tamamlandı.

Dereceye girenlere ödülleri verilirken, organizasyon kapsamında Adana Valilik Kupası yarışı da düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Berat Albayrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Demet Özdemir Sedat Kapurtu
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da düzenlenen Kış Engel Atlama Yarışları tamamlandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 16:17:40. #1.14#
title