Adana'da Çalınan Otomobil Terk Edilmiş Halde Bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde emekli polis memurunun çalınan otomobili terk edilmiş halde bulundu.



Alınan bilgiye göre, emekli polis memuru Musa Akyar'ın 42 VD 238 plakalı otomobili, ilçeye bağlı Pınar Mahallesi 74144 Sokak'tan çalındı.



Sabah aracı parkettiği yere giden Akyar, arabasını bulamayınca durumu polise bildirdi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası otomobil akşam saatlerinde Huzur Evleri 77032 Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.



Yapılan incelemede aracın düz kontak yapılarak çalındığı belirledi.



Otomobil, sahibi Akyar'a teslim edildi.



Polis, zanlıyı belirleme çalışmalarını sürdürüyor.