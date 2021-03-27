Adana'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Adana'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adana'nın Feke ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

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Adana'nın Feke ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, AA muhabirine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Gürümze Mahallesi'nin karantinaya alınmasına, mahalleye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verdiğini söyledi.

Yılmaz, karantinanın 6 Nisan'a kadar süreceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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