Adana'da 2 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da 2 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

27.02.2021 08:01 | Son Güncelleme: 27.02.2021 08:05
Adana'da 2 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA'da polisin bir iş yerine yaptığı baskında 2 bin 950 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin bir iş yerine yaptığı baskında 2 bin 950 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde bir iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, adrese baskın yaptı. Ekiplerin, iş yerinde yaptığı aramada 2 bin 950 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.


Adana'da 2 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Özlem Zengin Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Türkan Şoray Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da 2 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 08:05:29. #1.15#
title