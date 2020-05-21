ADANA 30 bin lira alacağı için teyzesinin kızını tabancayla yaraladı
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ADANA 30 bin lira alacağı için teyzesinin kızını tabancayla yaraladı

30 bin lira alacağı için teyzesinin kızını tabancayla yaraladıADANA'da, R.Y. (35), borç olarak verdiği 30 bin lirayı geri alamadığı iddiasıyla teyzesinin kızı Azime Y.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

21.05.2020 18:25 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:29

30 bin lira alacağı için teyzesinin kızını tabancayla yaraladı

ADANA'da, R.Y. (35), borç olarak verdiği 30 bin lirayı geri alamadığı iddiasıyla teyzesinin kızı Azime Y.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Azime Y. tedaviye alınırken, R.Y. kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Cumhuriyet Mahallesi 224 Sokak'ta, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi R.Y. (35) bir süre önce teyzesinin kızı Azime Y.?ye (50) 30 bin lira borç verdi. Azime Y., borcunu ödeyemeyince R.Y., beraberine M.Y. 'yi de alarak, minibüsle Azime Y.?nin evine gitti. Azime Y. ve yakınları, borca karşılık 30 bin liralık çek verdiklerini öne sürdü. R.Y. ile Azime Y. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran R.Y., rastgele ateş açtı. Karnından vurulan Azime Y., yaralanırken, R.Y. ve M.Y. kaçtı. Azime Y.?nin yaralandığını gören yakınları ise minibüsün camlarını kırdı.

Azime Y., özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA 30 bin lira alacağı için teyzesinin kızını tabancayla yaraladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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