Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "(4. Yargı Paketi) Vatandaşların hak arama hürriyetini geliştiren bir dizi değişiklik yapılmaktadır"
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Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "(4. Yargı Paketi) Vatandaşların hak arama hürriyetini geliştiren bir dizi değişiklik yapılmaktadır"

Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Ankara Hakimevi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Ankara Hakimevi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. (2)

"Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin yaklaşık 2 yıllık uygulamasında belgede öngörülen 256 faaliyetin 131'i hayata geçirilmiştir. Böylece önemli bir kısmı salgın koşullarına rastlamış olsa da faaliyetlerin yaklaşık yüzde 52'si uygulamaya konulmuştur"

" (İnfaz Sisteminde mevzuat değişikliği) Yapılan yeni değişiklikle izleme kurulları tarafından hazırlanan raporlar, artık Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da gönderilecektir"

"(4. Yargı Paketi) Söz konusu düzenlemeler ile vatandaşların hak arama hürriyetini daha da geliştiren bir dizi değişiklik yapılmaktadır"

"Kadına karşı şiddetin önlenmesi bakanlığımızın en önemli önceliklerindendir"

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: '(4. Yargı Paketi) Vatandaşların hak arama hürriyetini geliştiren bir dizi değişiklik yapılmaktadır'
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: '(4. Yargı Paketi) Vatandaşların hak arama hürriyetini geliştiren bir dizi değişiklik yapılmaktadır'
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: '(4. Yargı Paketi) Vatandaşların hak arama hürriyetini geliştiren bir dizi değişiklik yapılmaktadır'
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: '(4. Yargı Paketi) Vatandaşların hak arama hürriyetini geliştiren bir dizi değişiklik yapılmaktadır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "(4. Yargı Paketi) Vatandaşların hak arama hürriyetini geliştiren bir dizi değişiklik yapılmaktadır" - Haberler
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