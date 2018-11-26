Acun Ilıcalı İle Boşanma Kararı Alan Şeyma Subaşı'nın Paylaşımında, Şaşırtan Çağatay Ulusoy Detayı
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma haberlerinin ardından şoke eden bir detay daha ortaya çıktı. Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy'un dövmesindeki cümlenin aynısı yazması büyük tartışma yarattı.
Büyük bir aşkla geçtiğimiz yıl Eylül ayında dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın, bir süredir evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları ve sorunların üstesinden gelemedikleri için boşanma kararı aldığı iddia edildi.
BİRLİKTE OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ
Magazin kulislerinde dolaşan bir bomba iddiada ise Şeyma Subaşı'nın oyuncu Çağatay Ulusoy'la birlliktelik yaşadığıydı. Sosyal medyanın en çok konuştuğu iddiayı ortaya atan ilk isim ise ünlü gelin adayı Sinem Umaş oldu.
ÜNLÜ GELİN ADAYI, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Adını 'Gelinim Olur Musun?' programıyla duyuran eski gelin adayı Sinem Umaş, Twitter'da Subaşı'nın oyuncu Çağatay Ulusoy ile birlikte olduğunu öne sürdü.
DÖVMESİNDEKİ CÜMLEYİ YAZDI
Öte yandan Subaşı'nın 3 Kasım'da Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü notun Ulusoy'un dövmesinde yazan cümleyle aynı olması sosyal medyada tartışma yarattı.
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GELMEZSEN GELME AYTENCevap Yaz Yayından Kaldır
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GENÇ GÜZEL KADIN ADAM YETMİYOR DEMEK Kİ NE YAPCAN TAZE HEYECAN ARIYOR KADIN İYİ ETMİŞCevap Yaz Yayından Kaldır
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Acun'un bunları sektörden silip atması gerekirCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Ahlaksızlık kol geziyor memlekette..Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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O küçük kız çocuğunu Şeymanın elinden alıp evlatlık versinler. Bari çocuk kurtulsun bu rezillerin elinden...Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır