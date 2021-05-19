İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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09.30-Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı çelenk sunma töreni yapılacak.
09.30
-Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı çelenk sunma töreni yapılacak.
16.00-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına özel düzenlenecek "Birlikte İleriye Lansmanı Haydarpaşa Garı Buluşması" etkinliğinde Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen üniversite öğrencileri ile bir araya gelecek.Haydarpaşa Garı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı