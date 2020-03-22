Abluka altındaki Gazze'de endişelendiren koronavirüs vakaları Abluka altındaki Gazze'de ilk 2 koronavirüs vakası görüldü. Karantinaya alan kişilerin Pakistan'dan gelen evli bir çift olduğu açıklandı.

İsrail ve Mısır'ın sınır kapılarını kapattığı abluka altındaki Filistin'in 2 milyon nüfuslu Gazze şehrinde yurt dışından gelen iki kişide koronavirüs tespit edildi.

Gazze Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Eburriş, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, geçen perşembe Pakistan'dan dönen evli bir çifte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle