Abdurrahim Albayrak: Diagne artık 15 milyon Euro

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasında 3 gol atan forvet oyuncuları Diagne'nin bugün fiyatının yükseldiğini belirterek, "Onu isteyenler de vardı ama bugün fiyatı yükseldi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasında 3 gol atan forvet oyuncuları Diagne'nin bugün fiyatının yükseldiğini belirterek, "Onu isteyenler de vardı ama bugün fiyatı yükseldi. Diagne artık 15 milyon Euro" dedi.

Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, eksik oyuncu sayısının fazla olmasına rağmen net bir skorla İstanbul'a galibiyetle döndüklerini söyledi. Albayrak, karşılaşmada hiçbir oyuncunun sakatlık yaşamamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Her futbolcumuz yere yattığında 'aman' diye yerimden fırladım. Allah'a şükürler olsun ki ne bizde ne de Rizesporlu futbolcularda bir sakatlık olmadı. Bu sevindirici. Çok güzel oynadık. Geçen hafta Kayserispor maçında da güzel oynamıştık ama şans bizden yana değildi. Ama bugün daha da güzel, muhteşem oynadık. Rizespor son haftaların çok başarılı takımı. Çok iyi oynayan Rizespor karşısında bugün 4-0 gibi net bir skorla galip ayrıldık. Tüm futbolcuları ve başta Fatih hocamı tebrik ediyorum. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Çaykur Rizespor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

"SAKATLAR DÖNDÜĞÜNDE BAMBAŞKA BİR GALATASARAY OLACAK"Albayrak, bir basın mensubunun eksiklere rağmen alınan galibiyeti nasıl değerlendiriyorsunuz sorusu üzerine, "Sabah kahvaltısında da Fatih hoca ile bunu uzun uzun konuştuk. Babel'i 3'üncü forvet olarak hocam sağ olsun adapte etti. Muslera yok, yedeği Okan yok. Sağ bek, sol bek, stoper sakat. Bazı arkadaşlarımız Covid-19'dan dolayı yok. Arda, Belhanda, Omar yok. Sabah tahtaya da yazdık. 7, 11 oyuncumuz yok. Ama hocamız bunu mazeret etmedi. Geçen hafta Kayserispor maçında kaçırdığımız goller 7-8 olurdu. Bugün de kaçırdığımız goller, Rize'nin müthiş kalecisi var, çok iyi oynadı. Kendisini tebrik ediyorum. Milli takıma yeni bir kaleci geliyor. İki haftada 15 gol atardık ama maalesef geçen hafta olmadı. Rize'de doğup büyüdüğüm şehirde bugün güzel bir gün oldu. 4-0 gibi net bir galibiyetle İstanbul'a dönüyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarımız daha da güzel, keyifli olacak. Sakat oyuncularımız da aramıza döndüğünde bambaşka Galatasaray olacak. Çünkü çok iyi çalışıyor, hazırlanıyoruz. Florya'da nasıl bir çalışma temposu olduğunu görmeden kimse bilemez. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."DİAGNE ARTIK 15 MİLYON EURO"

Albayrak, karşılaşmada 3 gol atan Diagne'nin performansına yönelik gelen soruya ise, "Diagne bugün artık 15 milyon Euro. İsteyenler de vardı, şimdi fiyat artırdık. 3 gol atan bir santrafor. Diagne'nin bu golleri atmasına kendisi ve Galatasaray için ihtiyacımız vardı. Çok büyük bir yatırım yapmıştık. Bugün 3 gol attı, kaçırdıkları da oldu" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM