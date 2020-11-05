ABD seçimleri: Oy sayım süreci kutuplaşmayı daha da derinleştirecek mi?
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum
BBC

ABD seçimleri: Oy sayım süreci kutuplaşmayı daha da derinleştirecek mi?

05.11.2020 10:22 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:15

Gergin geçen ve daha günler sürmesi beklenen oy sayım sürecinin, Amerika'daki kutuplaşmayı daha da derinleştirebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, henüz oyların sayımı tamamlanmamışken zafer ilan etmesi ve oy sayımında sahtekarlık yapıldığını iddia etmesi sonrası taraftarları, Michigan başta olmak üzere kritik eyaletlerde oy sayım merkezlerinde toplanmaya başladı.

Trump taraftarları oy sayımının durdurulmasını isterken, karşıtları tüm oyların sayılmasını talep ediyor.

Tüm bunlar olurken, gergin geçen ve daha günler sürmesi beklenen oy sayım sürecinin, Amerika'daki kutuplaşmayı daha da derinleştirebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden, son konuşmasında bu konuya değindi ve partizan bir başkan olmayacağı sözünü verdi.

Biden, "Bu sadece benim zaferim olmayacak, hepimizin zaferi, Amerika için demokrasinin zaferi olacak" İfadelerini kullandı.

ABD seçimleri: Oy sayım süreci kutuplaşmayı daha da derinleştirecek mi?
ABD seçimleri: Oy sayım süreci kutuplaşmayı daha da derinleştirecek mi?
BBC

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