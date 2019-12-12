ABD'nin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'ya yaptırım hazırlığına tepki
Haberler » Güncel » ABD'nin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'ya yaptırım hazırlığına tepki - Haber

ABD'nin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'ya yaptırım hazırlığına tepki

ABD'nin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'ya yaptırım getirmeye hazırlanması, ülkede tepkiyle karşılandı.

12.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:08
ABD'nin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'ya yaptırım hazırlığına tepki

ABD'nin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle 'ya yaptırım getirmeye hazırlanması, ülkede tepkiyle karşılandı.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırım kararını sert bir dille eleştirdi.

Maas, "Avrupa'nın enerji politikasına, 'nde değil Avrupa'da karar verilir. Dış müdahaleleri ve yaptırımları temelden reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projeye katılacak firmalara yaptırım

ABD'de hazırlanan ve gelecek hafta Senatoda görüşülecek yasa tasarısına göre, Kuzey Akım 2 projesine katılan firmalara yaptırımların uygulanması öngörülüyor.

Tasarıda, söz konusu şirketlerin yöneticilerinin vizelerinin iptali ile şirketlerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması isteniyor.

Kuzey Akım 2 projesiyle Rus gazının Almanya'ya taşınması hedefleniyor. Baltık Denizi'nin altından geçecek iki doğal gaz hattıyla yılda 55 milyar metreküp doğal gazın Almanya'ya taşınması planlanıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler