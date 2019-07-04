ABD'nin Kaliforniya eyaleti 6,6 şiddetinde depremle sarsıldı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Richter ölçeğine göre 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Los Angeles şehrinin 175 kilometre kuzey batısında bulunan sarsıntı bölgede paniğe neden oldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Richter ölçeğine göre 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Los Angeles şehrinin 175 kilometre kuzey batısında bulunan sarsıntı bölgede paniğe neden oldu.
Kaliforniya'da son zamanların en şiddetli depremi yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Felakette ölen ya da yaralanan olmadı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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