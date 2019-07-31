ABD-Meksika sınırındaki 'Trump duvarı'nı pembe tahterevalliyle aştılar

Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ni ayıran sınır duvarı her ülkenin çocukları için oyun alanına dönüştü. Metal bariyerlere kurulan pembe tahterevalliler sadece çocukların değil, yetişkinlerin de ilgisini çekiyor.

Tahterevallileri kuran Kaliforniyalı mimarlar Ronald Rael ve Virginia San Fratello projelerini şu ifadelerle tanımlıyor: "Bir tarafta gerçekleşen ve diğeri üzerinde doğrudan etkisi olan eylemlerin tanınması" Euronews.com'da Görüntüle