ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında son aşamaya gelindi: İmzalar törenle atılacak
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ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında son aşamaya gelindi: İmzalar törenle atılacak

İki dünya devi arasındaki ticaret savaşlarında taraflar orta yolu buldu. Uzun ve zorlu geçen müzakereler sonucu ticaret anlaşmasının 'Birinci Faz' olarak adlandırılan ilk ayağında uzlaşan taraflar için sırada imza töreni var.

25.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:24
ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında son aşamaya gelindi: İmzalar törenle atılacak

(ABD) ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında son vermesi beklenen anlaşmada bir tek liderlerin imzaları eksik.


ABD Başkanı , Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelerek anlaşma için bir imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Trump, "(Şi ile) görüştüğümüzde bir tören düzenlenecek. Hızlı bir imza atma merasimi olacak, çünkü anlaşma yapıldı ve bu konunun bir an önce son bulmasını istiyoruz" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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