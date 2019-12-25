ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında son aşamaya gelindi: İmzalar törenle atılacak

25.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:24

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında son vermesi beklenen anlaşmada bir tek liderlerin imzaları eksik.



ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelerek anlaşma için bir imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Trump, "(Şi ile) görüştüğümüzde bir tören düzenlenecek. Hızlı bir imza atma merasimi olacak, çünkü anlaşma yapıldı ve bu konunun bir an önce son bulmasını istiyoruz" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle