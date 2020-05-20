ABD hampetrol stokları 4.8 milyon varil azaldı Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'de hampetrol stokları 15 Mayıs'ta sona eren haftada 4.8 milyon varil azaldı.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'de hampetrol stokları 15 Mayıs'ta sona eren haftada 4.8 milyon varil azaldı. Aynı dönemde Cushing ve Oklahoma'daki hampetrol stoklarındaki azalma ise 5.0 milyon varili buldu.

API verilerine göre bu dönemde toplam benzin stokları 651,000 bin varil ve damıtılmış petrol stokları ise 5.1 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) geçen hafta açıkladığı verilere göre de, ülkenin hampetrol stokları bir önceki haftada 0.7 milyon varil azaldı. EIA yaptığı açıklamada, petrol stoklarının bir haftada 0.7 milyon varil azalmasını, "yatırımcılar stoklarda artış beklerken yaşanan düşüş sürpriz oldu" diye değerlendirdi.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), Nisan ayında aldıkları karar gereği 1 Mayıs'tan itibaren petrol üretiminde günde 9.6 milyon varil kısıntı uyguluyor. OPEC+ tarafından uygulanan kısıntılar ABD, Kanada gibi diğer üreticiler tarafından da destekleniyor. Suudi Arabistan 1 Haziran'dan itibaren mevcut kısıntılarını 1 milyon varil daha genişleteceğini açıkladı.

Verilerin ardından, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent hampetrolün varil fiyatı 35 doları, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da 32 doları aştı.

Kaynak: DHA