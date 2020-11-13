ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan vefat eden Bahreyn Başbakanı Al Halife için taziye
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan vefat eden Bahreyn Başbakanı Al Halife için taziye

13.11.2020 00:11 | Son Güncelleme: 13.11.2020 00:14
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan vefat eden Bahreyn Başbakanı Al Halife için taziye

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife'nin ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife'nin ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Pompeo mesajında, "Prens Halife Bin Selman Al Halife Hazretlerinin ölümünü üzüntüyle duymuş bulunmaktayız. Bahreyn Krallığına ve ailesine taziyelerimizi iletiyoruz. Bahreyn'in bağımsızlığından beri başbakanlığını yürüten Prens Al Halife, çok kıymetli bir devlet adamıydı ve her zaman ABD'nin dostu olarak hatırlanacaktır." ifadelerini kullandı.

49 yıl yürüttüğü göreviyle dünyanın en uzun süre başbakanlık yapan devlet adamı unvanını taşıyan Halife bin Selman Al Halife (85), ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Bahreyn Başbakanı Al Halife, 1971'den beri görevi yürütüyordu. Al Halife, 1962'de Manama Belediye Başkanlığı, 1970'de Devlet Konseyi Başkanlığı, 1971'de ülkenin bağımsızlığına kavuşmasıyla da Bahreyn Kralı Şeyh İsa bin Selman Al Halife tarafından Bahreyn Başbakanı olarak atanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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