ABD'de üç Müslüman gencin öldürülmesinin nedeni "İslamofobi"

NEW ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 2015 yılında üç Müslüman genci öldüren Craig Hicks adlı Amerikalı ömür boyu hapis cezası alırken, yetkililer ilk kez cinayetlerin nedeninin doğrudan İslamofobi olduğunu açık bir şekilde ortaya koydu.

ABD'de 4 yıldır süren hukuki sürecin ardından çarşamba günü ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hicks'in cinayetleri İslamofobik motivasyonla işlediği yetkililer tarafından ilk kez açıklandı.

Kuzey Carolina eyaletine bağlı Chapel Hill kasabasının Emniyet Müdürü Chris Blue, internet üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, cinayetin otopark tartışmasının aksine "nefret" nedeniyle işlendiğinin anlaşıldığını itiraf etmek zorunda kaldı.

Polis, 4 yıl önce zanlının ilk ifadesinden hareketle cinayetlerin otopark tartışması nedeniyle işlendiğini duyurmuş, ülkedeki yetkililerle yerel ve ulusal medya da haberlerinde bu sebebi öne çıkarmıştı.

"Ailelere karşı pişmanlık duyuyoruz"

Emniyet Müdürü Blue, açıklamasında, 4 yıl süren dava sürecinde gerçeği çocukları katledilen ailelere söylemedikleri için pişman olduklarını belirtti.

Blue, "Cinayetleri işleyen adam hiç şüphesiz bunu nefret dolu bir kalple yaptı ve cinayetler ümit vadeden üç gencin içindeki insanlığı ve iyiliği görmemeyi açıkça seçen biri tarafından işlendi. Bu 4 yıl boyunca, açıklamalarımızın herhangi bir bölümünün, üç gencin kaybıyla yaşadıkları tecrübelere eklediği acı için Ebu Salha ve Barakat ailelerine karşı pişmanlık duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İslam'dan nefret etmesi, onu üç masum insanı öldürmeye itti"

Durham Bölge Savcısı Satana Deberry de mahkemenin ardından verdiği beyanatta, polisin cinayet sonrası ilk açıklamalarında belirttiği gibi suçun "otopark tartışması" nedeniyle işlenmediğini vurguladı.

Savcı Deberry, "Hicks'in İslam'dan nefret etmesi, onu üç masum insanı öldürmeye itti." dedi.

- "Deah, Yusor ve Razan Müslüman oldukları için öldüler"

Çarşamba günü görülen ceza duruşmasında söz alan cinayetin kurbanlarından Deah Barakat'ın kız kardeşi Suzanne Barakat, "Deah, Yusor ve Razan İslamofobik bir nefret suçundan dolayı öldürüldü." diye konuştu.

Barakat, "Craig Hicks, Deah ve Yusor'un güvende oldukları evlerine girdi ve onları, görüşlerini beğenmediği için infaz etti. Deah, Yusor ve Razan Müslüman oldukları için öldüler." ifadesini kullandı.

Mahkemede konuşan Deah'ın erkek kardeşi Farris Barakat da duruşmayı izleyen medyanın bulunduğu bölüme dönerek "Basın ve medyadan bugünün adaletle ilgili olduğunu anlamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Üç Müslüman gencin öldürülmesi

Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kasabasında, 10 Şubat 2015'te 23 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Deah Barakat, 21 yaşındaki eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve 19 yaşındaki baldızı Razan Muhammed Ebu Salha evlerinde başlarına ateş edilerek öldürülmüştü.

Gençlerin evine giren katil zanlısı komşuları Craig Hicks'in sosyal medyada kendisini "ateist" olarak nitelendirmesi ve din karşıtı söylemlerde bulunması, cinayetlerin kurbanların Müslüman kimlikleri nedeniyle işlendiği tartışmalarına yol açmıştı.

Öldürülen kızların babası Doktor Muhammed Ebu Salha, "Eğer Müslüman bir adam kapıyı çalsa ve hiçbir provokasyon olmadan Hıristiyan bir aileyi infaz etse, bunun adı terörizm olur. Ama biz Müslümanlar yumuşak hedefleriz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA