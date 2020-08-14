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ABD'de tüketici güveni ağustosta sınırlı artış gösterdi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 0,3 puan artarak 72,8'e çıktı ve piyasa beklentisinin üzerinde bir seyir izledi.

ABD'de tüketici güveni ağustosta sınırlı artış gösterdi
14.08.2020 17:37 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:40

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 0,3 puan artarak 72,8'e çıktı ve piyasa beklentisinin üzerinde bir seyir izledi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 72,8 değerine yükseldi.

Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ve haziran aylarında yakaladığı toparlanma eğilimini temmuzda koruyamayan tüketici güveninin, ağustosta 72 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, temmuz ayında 72,5 seviyesine gerilemişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık 0,3 puan azalarak 82,5'e düştü.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 0,6 puanlık artışla 66,5'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninde ağustosun başında büyük bir değişimin görülmediğini belirtti.

Curtin, ekonomi politikalarına olan genel güvenin ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığı günden bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ifade etti.

Kötü ekonomik sürecin daha uzun süreceğinin tahmin edildiğine işaret eden Curtin, tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun gelecek 5 yıl içinde kesintisiz büyüme dönemine geri dönülemeyeceğini düşündüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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