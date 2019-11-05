ABD'de tarihe geçen af kararı: 450'den fazla mahkum salıverildi

ABD'de tarihe geçen af kararı: 450'den fazla mahkum salıverildi

ABD’nin Oklahoma eyaletinde Pazartesi günü 462 mahkum salıverildi. Bu Amerikan tarihinde ceza indirimi uygulanarak en fazla mahkumun hapisten çıktığı olay olarak kayıtlara geçti.

05.11.2019 11:28
ABD'de tarihe geçen af kararı: 450'den fazla mahkum salıverildi

ABD'nin Oklahoma eyaletinde pazartesi günü 462 mahkum salıverildi. Bu Amerikan tarihinde ceza indirimi uygulanarak en fazla mahkumun hapisten çıktığı olay olarak kayıtlara geçti. Oklahoma ülkede en yüksek mahkum oranına sahip eyalet. Vali ise artık bu şöhreti değiştirmek istiyor.


Oklahoma Şartlı Tahliye Kurulu'nun cuma günü ceza indirimlerini onaylayarak Vali Kevit Stiit'e yollamıştı. Kurul, 527 mahkum için ceza indirim tavsiyesinde bulunurken bunların 462'si pazartesi günü salıverildi. Bu kişilerin şiddet olaylarına karışmadığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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