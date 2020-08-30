ABD'de polisin ihbarla ilgisi olmayan siyahi kişiyi gözaltına alması tepki çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de polisin ihbarla ilgisi olmayan siyahi kişiyi gözaltına alması tepki çekti

ABD'de polisin ihbarla ilgisi olmayan siyahi kişiyi gözaltına alması tepki çektiABD, (DHA)- ABD'de aile içi şiddet ihbarı alan polis, o sırada bölgede spor yapan siyahi Mathias Ometu'dan (33) şüphelenerek gözaltına aldı.

30.08.2020 11:50 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:59

ABD'de polisin ihbarla ilgisi olmayan siyahi kişiyi gözaltına alması tepki çekti

ABD, (DHA)- ABD'de aile içi şiddet ihbarı alan polis, o sırada bölgede spor yapan siyahi Mathias Ometu'dan (33) şüphelenerek gözaltına aldı. Polisin ihbarla bir ilgisi olmadığı ortaya çıkan Ometu'yu gözaltına alma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Polis departmanı olayın incelendiğini duyurdu.

ABD'nin Texas eyaletindeki San Antonio kentinde polis 'aile içi şiddet' ihbarıyla harekete geçti. Olay yerine yaklaşan polis, o sırada bölgede spor yapan siyahi Mathias Ometu'dan şüphelenerek durdurdu. Sosyal medyada paylaşılan gözaltı görüntülerinde, Ometu'nun polisin yanında elleri kelepçelenmiş şekilde durduğu, polislerin ise Ometu'yu aniden polis aracına ittikleri ve içerisine sokmaya çalıştıkları görüldü. Daha sonra Ometu'nun polise yapılan ihbar ile bir ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

YİNE DE POLİS MEMURLARINA SALDIRIDAN SUÇLANIYOR

Söz konusu görüntüler sosyal medyada yoğun tepki çekti. San Antonio Polis Departmanı'ndan yayınlanan raporda, polislerin Ometu'dan kimlik istediği ancak Ometu'nun vermeyi reddettiği ve 'hareketlerinin agresifleştiği' ifade edildi. Raporda Ometu'nun polis aracına binmeyi reddettiği ve iki polis memuruna tekme attığı, birine ise yumruk attığı iddia edildi. Ometu'nun polis memurlarına saldırmaktan suçlandığı ifade edildi.

POLİSTEN AÇIKLAMA: İNCELİYORUZ

Olaya ilişkin polisten yapılan açıklamada, 'İhbarın yapıldığı şüpheli polis gelmeden olay yerinden kaçtı. İhbarı yapan kişi polise şüpheli hakkında gerekli bilgileri verdi. Polis tarafından gözaltına alınan kişi (Ometu) ihbarın yapıldığı noktaya yakındı ve ihbarı yapan kişinin polise verdiği fiziksel özelliklere uyuyordu. Memurlar bu kişi sadece bu sebeple durdurdu ve sorguladı' denildi.

ABD'de polisin ihbarla ilgisi olmayan siyahi kişiyi gözaltına alması tepki çekti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı 3. Sayfa
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Spor
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap Magazin
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Zlatan Ibrahimovic, Milan ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı Spor
Zlatan Ibrahimovic, Milan ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım 3. Sayfa
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek kovulma sebebi sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek kovulma sebebi sayıldı
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
İstanbul'dan sonra İzmir'de de görüldüler! Bayılma numarası yapan simitçi kılığındaki dolandırıcılara vatandaştan tepki yağdı
İstanbul'dan sonra İzmir'de de görüldüler! Bayılma numarası yapan simitçi kılığındaki dolandırıcılara vatandaştan tepki yağdı
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Deniz Akkaya Murat Dalkılıç Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Savaş Futbolcu Transfer
Şu an buradasınız: ABD'de polisin ihbarla ilgisi olmayan siyahi kişiyi gözaltına alması tepki çekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 12:00:02. #1.14#
title