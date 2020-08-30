ABD'de polisin ihbarla ilgisi olmayan siyahi kişiyi gözaltına alması tepki çekti ABD'de polisin ihbarla ilgisi olmayan siyahi kişiyi gözaltına alması tepki çektiABD, (DHA)- ABD'de aile içi şiddet ihbarı alan polis, o sırada bölgede spor yapan siyahi Mathias Ometu'dan (33) şüphelenerek gözaltına aldı.

ABD'de polisin ihbarla ilgisi olmayan siyahi kişiyi gözaltına alması tepki çekti

ABD, (DHA)- ABD'de aile içi şiddet ihbarı alan polis, o sırada bölgede spor yapan siyahi Mathias Ometu'dan (33) şüphelenerek gözaltına aldı. Polisin ihbarla bir ilgisi olmadığı ortaya çıkan Ometu'yu gözaltına alma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Polis departmanı olayın incelendiğini duyurdu.

ABD'nin Texas eyaletindeki San Antonio kentinde polis 'aile içi şiddet' ihbarıyla harekete geçti. Olay yerine yaklaşan polis, o sırada bölgede spor yapan siyahi Mathias Ometu'dan şüphelenerek durdurdu. Sosyal medyada paylaşılan gözaltı görüntülerinde, Ometu'nun polisin yanında elleri kelepçelenmiş şekilde durduğu, polislerin ise Ometu'yu aniden polis aracına ittikleri ve içerisine sokmaya çalıştıkları görüldü. Daha sonra Ometu'nun polise yapılan ihbar ile bir ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

YİNE DE POLİS MEMURLARINA SALDIRIDAN SUÇLANIYOR

Söz konusu görüntüler sosyal medyada yoğun tepki çekti. San Antonio Polis Departmanı'ndan yayınlanan raporda, polislerin Ometu'dan kimlik istediği ancak Ometu'nun vermeyi reddettiği ve 'hareketlerinin agresifleştiği' ifade edildi. Raporda Ometu'nun polis aracına binmeyi reddettiği ve iki polis memuruna tekme attığı, birine ise yumruk attığı iddia edildi. Ometu'nun polis memurlarına saldırmaktan suçlandığı ifade edildi.

POLİSTEN AÇIKLAMA: İNCELİYORUZ

Olaya ilişkin polisten yapılan açıklamada, 'İhbarın yapıldığı şüpheli polis gelmeden olay yerinden kaçtı. İhbarı yapan kişi polise şüpheli hakkında gerekli bilgileri verdi. Polis tarafından gözaltına alınan kişi (Ometu) ihbarın yapıldığı noktaya yakındı ve ihbarı yapan kişinin polise verdiği fiziksel özelliklere uyuyordu. Memurlar bu kişi sadece bu sebeple durdurdu ve sorguladı' denildi.

Kaynak: DHA