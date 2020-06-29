ABD'de Kovid-19 nedeniyle 45 milyon kişi işini kaybetti
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle 45 milyon kişi işini kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 45 milyon kişi işsiz kalırken milyarderlerin 584 milyar dolar kazandığı ortaya çıktı.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 45 milyon kişi işini kaybetti
29.06.2020 04:51 | Son Güncelleme: 29.06.2020 05:42

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 45 milyon kişi işsiz kalırken milyarderlerin 584 milyar dolar kazandığı ortaya çıktı.

Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülke olan ABD'de halk, salgın nedeniyle ekonomik zorluklara sürüklenirken varlıklı kişilerin ise bu süreçte servetine servet kattığı belirtildi.

Büyük Buhran'dan bu yana ekonomik anlamda en zor dönemlerinden birini yaşayan ülkede, resmi rakamlara göre, salgının başından bu yana 45 milyon kişi "işsizlik" başvurusu yaptı.

Öte yandan Washington DC merkezli Politika Çalışmaları Enstitüsünün Forbes rakamlarına dayandırarak yayımladığı verilerde, 18 Mart-17 Haziran tarihlerinde 614 Amerikan milyarder, toplam 584 milyar dolar kazandı.

Kaynak: AA

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