ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 97 bin 687'ye yükseldi
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ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 97 bin 687'ye yükseldi

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte bin 310 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülkede ölü sayısı 97 bin 687'ye ulaştı.

ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 97 bin 687'ye yükseldi
23.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:10

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte bin 310 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülkede ölü sayısı 97 bin 687'ye ulaştı.

ABD'de korona virüs salgınında ölümler durdurulamıyor. Dünyada korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de virüs nedeniyle son 24 saatte bin 310 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 97 bin 687'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 25 bin 374 artışla 1 milyon 647 bin 43'e yükseldi.

ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı bin 485 artışla 367 bin 936, ölü sayısı 214 artışla 29 bin 99'a yükseldi. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 986'ya, vaka sayısı ise 154 bin 349'a ulaştı. ABD'de en fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Illinois'de ise Covid-19 vaka sayısı 105 bin 444 olarak kayıtlara geçerken, 4 bin 715 kişi hayatını kaybetti. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 90 bin 889'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 228'e yükseldi. Kaliforniya eyaletinde vaka sayısı 90 bin 697ye ölü sayısı 3 bin 688'e yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 70 bin 331 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 bin 61'e yükseldi. Teksas'da vaka sayısı 54 bin 616 ölü sayısı 5 bin 158 oldu. Michigan'da vaka sayısı 53 bin 913'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 158 olarak açıklandı.

ABD genelinde korona virüs salgınından 403 bin 312 kişinin iyileşerek çeşitli hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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