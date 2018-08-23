ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentinin Altında

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 210 binle beklentinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 18 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 210 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 215 bin olarak belirlenmişti.

Bir önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise revize edilmeyerek 212 binde sabit bırakıldı.

Veriler, ayrıca, geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının bin 750 kişi azalarak 213 bin 750'ye gerilediğini gösterdi.

Süregelen işsizlik başvurularının ise 2 bin kişilik düşüşle 1 milyon 727 bine düştüğü bildirildi. Bir önceki haftaya dair süregelen işsizlik başvuruları ise 1 milyon 721 binden, 1 milyon 729 bine revize edildi.